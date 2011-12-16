〔中国证券〕QFII审批将大幅提速,未来两月审批量预计大增--财新网

路透北京12月16日电---中国财新网周五援引接近证监会的人士称,对合格境外机构投资者(QFII)的审批将会大幅提速,预计未来两个月的审批量将为过去两年增量的总和.

该人士透露,新任证监会主席郭树清到任後,格外关注QFII业务的审批速度,并为加速审批、放宽外汇额度等事宜,与国家外汇局局长易纲做过沟通.

郭树清稍早表示,适当加快引进QFII步伐,增加其投资额度;尽快出台人民币回流资本市场(RQFII)实施办法,逐步扩大港澳地区投资沪深股市实际规模,特别是投资於交易所交易基金(ETF)的规模.[ID:nCN1285950]

国家外汇管理局数据显示,截至2011年11月28日,共有108家QFII累计获得211.4亿美元额度,今年新增额为14.2亿美元.证监会的数据显示,截至11月底,国内QFII家数总计为121家.(完)