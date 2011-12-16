〔表格〕LME金属库存最新变化--12月16日

欧元债市：近期遭重创的欧元区债市获喘息，德债收益率触及两周半低位
法国10年期公债收益率跌9个基点，至1.01%，较可比德债利差从早盘触及的79个基点收窄至约71个基点，前者为2012年11月以来最宽水准。
路透伦敦12月16日电---伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨):
品种 最新库存 变动
铜 381,250 -825
锡 12,200 +85
铅 358,075 -1,575
锌 758,900 +1,000
铝 4,822,725 -2,750
镍 88,710 -834
铝合金 141,440 持平
NASAAC 158,500 -220
*NASAAC为北美特种铝合金(完)
--编译 田建华; 审校 孙茉莉
LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
品种 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布
--- ----------- ---------------- --- ----------- -----------------
铜 .MCU-STOCKS <0#MCUSTX-LOC-GRD> 铅 .MPB-STOCKS <0#MPBSTX-LOC-GRD>
铝 .MAL-STOCKS <0#MALSTX-LOC-GRD> 锡 .MSN-STOCKS <0#MSNSTX-LOC-GRD>
锌 .MZN-STOCKS <0#MZNSTX-LOC-GRD> 铝合金 .MAA-STOCKS <0#MAASTX-LOC-GRD>
镍 .MNI-STOCKS <0#MNISTX-LOC-GRD> NASAA .MNA-STOCKS <0#MNASTX-LOC-GRD>
法国10年期公债收益率跌9个基点，至1.01%，较可比德债利差从早盘触及的79个基点收窄至约71个基点，前者为2012年11月以来最宽水准。
路透伦敦2月8日 - 英镑兑美元周三守在1.25美元上方，因央行对英国脱欧冲击经济的警告，未能逆转有关英国经济可能经受住升息暗示的积极影响。
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