《中国市场主要利率水平一周回顾》--12月16日

路透上海12月16日电---以下为中国市场主要利率水平一周回顾(单位均为%): 证交所 银行间 公开市场 路透参考率 路透一个月 上海银行间隔夜同业 七天回购 七天回购 一年央票 一年央票 银票转贴参考率 拆放利率(Shibor) CN7DRPO=SS CN7DRP=CFXS <0#CNTBFIXBMK=> CN1MBAYFIX= SHICNYOND= ------------------------------------------------------------------------------------------ 本周五 1.9050 3.0762 3.4875 3.4597 8.4510 2.8758 较上周五 -0.1050 -0.4477 - +0.0108 -0.1170 -0.0142 周高 2.5700 3.5380 3.4875 3.4607 8.5800 2.9513 周低 1.6050 3.0762 3.4875 3.4479 8.4365 2.8758 ------------------------------------------------------------------------------------------ **中国主要官方利率指标** 一年期存款 一年期贷款 法定准备金 超额准备金 基准利率 基准利率 利率 利率 ---------------------------------------------------- 3.50% 6.56% 1.62% 0.72% 注: 1.证交所债市七天国债回购利率采用收盘价,银行间债市七天国债回购采用加权平均价 2.路透参考率<0#CNTBFIX=R>一年央票取的是买卖报价的中间值 3.路透全国银票转贴参考率<0#CNBAYBMK=>选取的是1个月到期票据的买断报价 4.Shibor报价於2007年1月4日起正式发布. 5.中国人民银行从2011年7月7日起上调金融机构人民币存贷款基准利率,一年期存贷款 基准利率分别上调0.25个百分点.(完) --整理 冉莹; 审校 周晓峰