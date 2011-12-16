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亚洲 | 2011年 12月 16日 星期五 17:15 BJT

《中国市场主要利率水平一周回顾》--12月16日

路透上海12月16日电---以下为中国市场主要利率水平一周回顾(单位均为%):

              证交所       银行间    公开市场  路透参考率      路透一个月  上海银行间隔夜同业
             七天回购     七天回购   一年央票   一年央票     银票转贴参考率 拆放利率(Shibor) 
           CN7DRPO=SS CN7DRP=CFXS        <0#CNTBFIXBMK=> CN1MBAYFIX=    SHICNYOND=
  ------------------------------------------------------------------------------------------
  本周五      1.9050       3.0762     3.4875     3.4597         8.4510           2.8758  
  较上周五   -0.1050      -0.4477        -      +0.0108        -0.1170          -0.0142
  周高        2.5700       3.5380     3.4875     3.4607         8.5800           2.9513 
  周低        1.6050       3.0762     3.4875     3.4479         8.4365           2.8758
  ------------------------------------------------------------------------------------------
  **中国主要官方利率指标**

  一年期存款  一年期贷款    法定准备金  超额准备金
   基准利率    基准利率        利率       利率
  ----------------------------------------------------
    3.50%       6.56%         1.62%       0.72%

  注: 1.证交所债市七天国债回购利率采用收盘价,银行间债市七天国债回购采用加权平均价
      2.路透参考率<0#CNTBFIX=R>一年央票取的是买卖报价的中间值
      3.路透全国银票转贴参考率<0#CNBAYBMK=>选取的是1个月到期票据的买断报价
      4.Shibor报价於2007年1月4日起正式发布.
      5.中国人民银行从2011年7月7日起上调金融机构人民币存贷款基准利率,一年期存贷款
        基准利率分别上调0.25个百分点.(完)

  --整理 冉莹; 审校 周晓峰

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