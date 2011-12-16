路透伦敦12月16日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:显然在2011年低点1.2860上方趋稳.尽管我们预期在此会有一些获利了结,且可能出现短线反弹,但中长期而言我们预期欧元将会跌穿上述价位,并下探200个月移动均线位置1.2089.技术面指标仍偏空,日线动向指标(DMI)自10月底以来便出现卖出讯号,该指标并再次扩大.不过在240分钟的图表,慢性随机指标出现买进讯号,我们怀疑盘中会出现反弹.预期初步阻力在1.3145,之後为加速下跌趋势线位置1.3290,一旦在此受阻,市场仍将出现直接卖盘.

美元/瑞郎:已在0.9550处出现一个重要的日线反转点,我们预计至少会出现一定程度的回档,探向短期上升趋势位置0.9280,若守住此位料将再次上攻.在趋势线上方,我们仍维持2011年高点0.9776/84为目标,之後可望上探0.9950,这是2010年下跌以来的61.8%回档位.需要小心注意,重要的日线反转有时可能会暗示多头走势告终.0.9280瑞郎的上升趋势位置将保护0.9066及0.9074两个关键价位,前者为11月末的低点,後者则为55日均线位置.

英镑/美元:对於2011年上升趋势位置1.5415的测试已经成功守住,预料将会出现短线反弹.市场仍受阻於55日均线位置1.5746,受困於此之际仍将面临卖盘.若持续跌破1.5415的上升趋势位置,我们将重拾对英镑的偏空看法.之後目标为10月低点1.5272,再往下则为2008-2011年上升趋势位置1.5093.(完)

--编译 张明钧;审校 丁琦

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