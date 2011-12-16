〔中国经济〕尽快出台新外商投资产业指导目录,并向中西部倾斜--商务部

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京12月16日电---中国商务部外资司副司长苏晶周五称,商务部近期将进一步完善投资软环境,包括尽快出台新的《外商投资产业指导目录》,引导外商投资中西部地区,并进一步鼓励外国投资者设立股权投资企业.
新华社报导援引苏晶的话称,目前商务部已会同发改委启动了《外商投资产业指导目录》的修订和研究整理工作,并将尽快上报国务院批准发布.
苏晶称,目前商务部正在加快修订《中西部地区外商投资优势产业目录》,放宽部分行业外商投资中西部地区的准入条件,重点支持带动力强、社会和经济效益显着的外商投资项目,为跨国公司向中西部梯度转移创造条件.
报导还称,商务部正在做专题研究,要进一步鼓励外国投资者设立股权投资企业,引导外商投资合伙制企业良性发展;完善外商投资企业股权出资的法律政策;健全外资并购安全审查机制,使并购安全审查和相关规定更加法制化、透明化.
商务部并强调,近期将加强外商投资法律法规建设,深化外资管理体制改革.(完)
--发稿 李文科; 审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。