〔中国经济〕尽快出台新外商投资产业指导目录,并向中西部倾斜--商务部

路透北京12月16日电---中国商务部外资司副司长苏晶周五称,商务部近期将进一步完善投资软环境,包括尽快出台新的《外商投资产业指导目录》,引导外商投资中西部地区,并进一步鼓励外国投资者设立股权投资企业.

新华社报导援引苏晶的话称,目前商务部已会同发改委启动了《外商投资产业指导目录》的修订和研究整理工作,并将尽快上报国务院批准发布.

苏晶称,目前商务部正在加快修订《中西部地区外商投资优势产业目录》,放宽部分行业外商投资中西部地区的准入条件,重点支持带动力强、社会和经济效益显着的外商投资项目,为跨国公司向中西部梯度转移创造条件.

报导还称,商务部正在做专题研究,要进一步鼓励外国投资者设立股权投资企业,引导外商投资合伙制企业良性发展;完善外商投资企业股权出资的法律政策;健全外资并购安全审查机制,使并购安全审查和相关规定更加法制化、透明化.

商务部并强调,近期将加强外商投资法律法规建设,深化外资管理体制改革.(完)