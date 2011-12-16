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债券 | 2011年 12月 16日 星期五 17:48 BJT

〔标题新闻〕瑞典ESV表示该国明年财政状况将因经济增长滑坡而恶化,预计预算盈余10亿瑞典克朗

注:ESV为瑞典国家财政管理局(the National Financial Management Authority)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nS3E7MO00Z]

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