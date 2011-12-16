〔中国经济〕明年物价上涨压力仍较大,劳动力等要素价格呈涨势--发改委

欧元债市：近期遭重创的欧元区债市获喘息，德债收益率触及两周半低位
法国10年期公债收益率跌9个基点，至1.01%，较可比德债利差从早盘触及的79个基点收窄至约71个基点，前者为2012年11月以来最宽水准。
路透北京12月16日电---中国国家发展和改革委员会周五称,明年物价上涨的压力依然较大,国内部分农产品供求紧平衡格局依然存在,劳动力、土地等要素价格和环保成本呈上涨趋势.
刊登在发改委网站上的新闻稿称,明年世界经济形势严峻复杂,世界经济复苏的不确定性上升,国际大宗商品价格异常波动的可能性较大.
当前货币环境总体稳健,农业连续八年稳产增产,主要工业品产能充裕,政府调控物价的能力进一步增强,保持价格总水平基本稳定具备较多有利条件.(完)
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--发稿 李文科; 审校 丁淑琴
法国10年期公债收益率跌9个基点，至1.01%，较可比德债利差从早盘触及的79个基点收窄至约71个基点，前者为2012年11月以来最宽水准。
路透伦敦2月8日 - 英镑兑美元周三守在1.25美元上方，因央行对英国脱欧冲击经济的警告，未能逆转有关英国经济可能经受住升息暗示的积极影响。
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