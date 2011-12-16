版本:
中国
货币新闻 | 2011年 12月 16日 星期五 17:41 BJT

〔中国经济〕明年物价上涨压力仍较大,劳动力等要素价格呈涨势--发改委

路透北京12月16日电---中国国家发展和改革委员会周五称,明年物价上涨的压力依然较大,国内部分农产品供求紧平衡格局依然存在,劳动力、土地等要素价格和环保成本呈上涨趋势.

刊登在发改委网站上的新闻稿称,明年世界经济形势严峻复杂,世界经济复苏的不确定性上升,国际大宗商品价格异常波动的可能性较大.

当前货币环境总体稳健,农业连续八年稳产增产,主要工业品产能充裕,政府调控物价的能力进一步增强,保持价格总水平基本稳定具备较多有利条件.(完)

更多细节,请点选发改委网站(www.ndrc.gov.cn)

--发稿 李文科; 审校 丁淑琴

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐