《外汇动态》亚洲央行平衡外储的操作或损及欧元

0917GMT--数家亚洲央行已出手遏制本币跌势.干预力度虽不大,但若有哪家亚洲央行选择平衡外汇储备,则其可能的欧元或澳元抛盘料对已然偏空的市场造成重大影响.中国据传的大规模美元兑人民币卖盘,以及对该货币对交易区间上缘的定期守卫,可能会造成更多影响.尽管过度的外储意味着无需重新平衡,但中国之前的外储分散化需求也可能变得不再必要.欧元将失去一个关键支撑因素.(完)