版本:
中国
亚洲 | 2011年 12月 16日 星期五 17:54 BJT

《外汇动态》亚洲央行平衡外储的操作或损及欧元

0917GMT--数家亚洲央行已出手遏制本币跌势.干预力度虽不大,但若有哪家亚洲央行选择平衡外汇储备,则其可能的欧元或澳元抛盘料对已然偏空的市场造成重大影响.中国据传的大规模美元兑人民币卖盘,以及对该货币对交易区间上缘的定期守卫,可能会造成更多影响.尽管过度的外储意味着无需重新平衡,但中国之前的外储分散化需求也可能变得不再必要.欧元将失去一个关键支撑因素.(完)

--编译 隋芬;审校 白云

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐