〔新债招标〕中国国开行10年期含权债需求活跃,机构看好後市(更新版)

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* 国开行新债利率3.49%,低於二级市场水平

* 市场预期宽松政策近期出台

* 2.15倍投标倍数显示需求较活跃

路透上海12月16日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]10年期投资人选择权固息债前三年票面利率"不出意外"的低於二级市场水平.业内人士表示,投资者对於近期出台宽松政策的预期愈加强烈,看好後市的投资者愈加活跃的介入新债,推动该期债结果低於二级市场水平.

业内人士并透露,国开行周五下午簿记建档的10年期投资人选择权债,票面为3.49%,投标倍数为2.15倍.

国海证券固定收益分析员高勇标表示,本次新债发行中不排除有部分机构博取边际收益,投的比较高.

"我觉得从这个中标利率来看,市场还是看好後市收益率水平有下降的空间"他并称.

他并指出,由於该含权债3+7的特殊设计,该期10年期债的票面利率同三年期债券更具有可比性.

中央国债登记结算公司固息金融债收益率曲线<0#IFSVYBMK=>最新报价显示,三年期固息政策金融债最新收益率分别报3.3364%.二级市场上,剩余期限约2.3年的国开行固息债070203券最新双边报价CN070203=CFXM在4.07%/4.07%.

刊登在中国债券信息网的公告显示,该期债为国开行今年第61期金融债券,具体条款如下:

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发行总量 不超过150亿元

期限/计息方式 10年/固息

投资人选择权 3+7

发行方式 簿记建档

簿记建档时间 12月16日14:00-15:00

分销期 12月19日-12月21日

缴款日 12月21日

上市日 12月27日

基本承销额 无

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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