〔中港股市〕双双走出六日连跌阴霾,臆测中国当局将提振信心

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 恒指收高1.4%,沪综指跳涨2%
* 政策猜测令成交量攀升
* 中资金融、银行股领涨
* 遭低估的香港大盘股可能年底反弹--分析师
* 新华保险上海挂牌首日表现坚挺
路透香港12月16日电---香港和中国股市周五齐齐走出六日连跌阴影,对中国政策的揣测更是让午盘涨势加速.在中国当局疑似干预支撑人民币汇价後,市场猜测当局可能会采取行动提振信心.
中国金融、地产和资源股涨势强劲,帮助缩减一周跌幅,交易商称这主要是受周末前的空头回补提振.
美国周四公布的初请失业金数据和制造业数据优於预期,也给全球市场带来一些安慰.香港股市受此提振,利丰(0494.HK)等出口股出现空头回补.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。