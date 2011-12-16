〔中港股市〕双双走出六日连跌阴霾,臆测中国当局将提振信心

* 恒指收高1.4%,沪综指跳涨2%

* 政策猜测令成交量攀升

* 中资金融、银行股领涨

* 遭低估的香港大盘股可能年底反弹--分析师

* 新华保险上海挂牌首日表现坚挺

路透香港12月16日电---香港和中国股市周五齐齐走出六日连跌阴影,对中国政策的揣测更是让午盘涨势加速.在中国当局疑似干预支撑人民币汇价後,市场猜测当局可能会采取行动提振信心.

中国金融、地产和资源股涨势强劲,帮助缩减一周跌幅,交易商称这主要是受周末前的空头回补提振.

美国周四公布的初请失业金数据和制造业数据优於预期,也给全球市场带来一些安慰.香港股市受此提振,利丰(0494.HK)等出口股出现空头回补.