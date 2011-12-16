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亚洲 | 2011年 12月 16日 星期五 19:13 BJT

〔中国房地产〕明年把保障房摆在突出位置,严格严格执行调控政策--发改委

路透北京12月16日电---中国国家发展改革委员会主任张平周五称,明年要把保障性安居工程建设摆在突出重要位置,加强与建设、财政、金融、国土等部门的协同配合,并要继续严格执行抑制投机、投资性需求的政策措施.

新华援引张平在全国发展和改革工作会议上称,明年要巩固和扩大房地产市场调控成果,编制实施好"十二五"(2011-2015年)住房保障规划,将目标任务分解到年度、落实到地方,建立健全保障性安居工程投资、建设、营运、分配和管理机制.明年将鼓励支持中小户型、中低价位的普通商品房建设.

张平并称,要加快保障性安居工程项目前期工作,优化审批流程、改进审批方式、提高审批效率;加强建设资金统筹,协调落实政府财政性资金、企业债券、金融机构贷款等方面资金,鼓励引导社会力量参与建设保障房及配套设施.

今年以来,中国房地产市场调控取得初步成效,中国安排中央预算内投资591亿元人民币,并通过多种融资渠道,支持廉租住房建设等.

本周稍早的中央经济工作会议强调,明年要坚持房地产调控政策不动摇,促进房价合理回归,加快普通商品住房建设,扩大有效供给,促进房地产市场健康发展.[ID:nCN1283394](完)

--发稿 李文科; 审校 黄凯

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