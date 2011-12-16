〔中国房地产〕明年把保障房摆在突出位置,严格严格执行调控政策--发改委

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京12月16日电---中国国家发展改革委员会主任张平周五称,明年要把保障性安居工程建设摆在突出重要位置,加强与建设、财政、金融、国土等部门的协同配合,并要继续严格执行抑制投机、投资性需求的政策措施.
新华援引张平在全国发展和改革工作会议上称,明年要巩固和扩大房地产市场调控成果,编制实施好"十二五"(2011-2015年)住房保障规划,将目标任务分解到年度、落实到地方,建立健全保障性安居工程投资、建设、营运、分配和管理机制.明年将鼓励支持中小户型、中低价位的普通商品房建设.
张平并称,要加快保障性安居工程项目前期工作,优化审批流程、改进审批方式、提高审批效率;加强建设资金统筹,协调落实政府财政性资金、企业债券、金融机构贷款等方面资金,鼓励引导社会力量参与建设保障房及配套设施.
今年以来,中国房地产市场调控取得初步成效,中国安排中央预算内投资591亿元人民币,并通过多种融资渠道,支持廉租住房建设等.
本周稍早的中央经济工作会议强调,明年要坚持房地产调控政策不动摇,促进房价合理回归,加快普通商品住房建设,扩大有效供给,促进房地产市场健康发展.[ID:nCN1283394](完)
--发稿 李文科; 审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。