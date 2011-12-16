〔中国能源〕2015年石油需求将增至5.35亿吨,比去年增约19%--中石油集团

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京12月16日电---中石油集团经济技术研究院周五发布报告称,中国2015年的石油需求将增至5.35亿吨,比去年的4.49亿吨增约19%,其中成品油需求2.99亿吨.
中国是全球第二大石油消费国.报告称,考虑到其他能源的有效替代,中国石油需求将在2020年前保持增长态势,但增速将明显下降,预计2020年中国的石油需求达将达到6.03亿吨,其中成品油为3.54亿吨.
"受环境承载能力、资源负担能力和城市交通系统能力等因素制约,车辆保有量增速将有所放缓,汽油需求增速也将有所回落."报告称.
报告并预测,2020年中国柴油需求将达2.33亿吨,其中交通运输比重将超过60%.
报告称,随着未来中国投资增速的逐渐回落,加上替代能源的快速发展,预计中国工业对柴油的需求增速将明显放缓,未来中国柴油需求中心将继续向第三产业转移.
中石油集团是上市公司中国石油(0857.HK)(601857.SS)(PTR.N)的母公司.(完)
--发稿 苏丹; 审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。