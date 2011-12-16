〔欧洲政经〕希腊债券互换磋商正取得进展,但不能保证成功--消息人士

路透雅典12月16日电---一名对希腊的三方援助机构的高官周五表示,希腊债券交换协议正在取得进展,但并不能保证能在高参与度下与希腊公债的民间持有人达成自愿协议.参与希腊援助的三方机构包括欧盟、国际货币基金组织(IMF)和欧洲央行.

希腊正在努力与IMF、欧盟和银行业达成一个新的纾困方案,其中涉及复杂的债务削减内容.明年第一季希腊有大量的债务到期.

"目前的债务交换磋商是具有建设性的,也非常有用,但目前说结果会怎样还为时尚早,"该援助机构官员表示.

目前影响债务协议进展的因素包括信用评级、新债券的票息以及官方提供的法律担保等.

该官员称,磋商的目标是达成一项自愿协议并避免无序违约,不过他又说并不能保证成功.他说希腊不能认为进一步的国际援助是理所当然的,必需迅速采取改革行动.(完)