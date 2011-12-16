〔东南亚股市〕多数收高,惠誉上调印尼评级激励印尼股市领涨

路透12月16日电---周五东南亚股市上涨,上日美国公布改善的经济数据至少在当前帮助抵消对欧债危机的疑虑.印尼信贷评级被上调,以及一项重要的土地法案通过,刺激印尼股市引涨该地区.

美国初请失业金人数上周降至三年半低位,东北部分地区12月制造业活动回升,说明经济复苏势头进一步增强.[ID:nCN1288814]

印尼股市.JKSE从11月29日以来最低收盘处反弹,放量大涨1.8%,外资净流入3,400万美元.之前惠誉给予该国投资级评级.

印尼议会批准一项土地收购法案,亦提振市场.预计该法案将帮助加速大型政府基础设施项目的建设.

新加坡股市.FTSTI上涨0.9%;菲律宾股市.PSI收高0.5%;泰国股市.SETI收高1%;马来西亚股市.KLSE小涨0.1%.越南股市.VNI上涨0.4%,从两年半低点反弹.

周四惠誉将印尼债信评级上调一个级距至BBB-.

Valbury Asia Securities调研部主管Alfian Syah称,"今日上涨主要是投资级评级的庆祝,未来穆迪和标普上调评级的可能性增大."

银行股领涨印尼股市.Bank Rakyat Indonesia (BBRI.JK)大涨4.6%;最大市值的银行--Bank Central Asia(BBCA.JK)收高2.6%.

新加坡最新的出口数据帮助提振人气,大盘股新加坡电信(STEL.SI)和钻探设备制造商Sembcorp Marine (SCMN.SI)分别上涨2.6%和1.6%.

1059GMT 涨跌 当日 今年以来 2010年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 2659.22 23.97 +0.91 -16.64 3190.04

马来西亚 .KLSE 1466.22 2.11 +0.14 -3.47 1518.91

泰国 .SETI 1034.06 9.90 +0.97 +0.13 1032.76

印尼 .JKSE 3768.35 66.81 +1.81 +1.75 3703.51

菲律宾 .PSI 4304.94 22.27 +0.52 +2.47 4201.14

越南 .VNI 366.03 1.55 +0.43 -24.48 484.66

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(完)

--编译/审校 田建华/王洋

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