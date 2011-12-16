〔国际油市〕航煤价差下跌,因需求低迷

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡12月16日电---亚航煤价差周五走弱,因全球航空运输放缓,导致航煤需求低迷.
从新加坡装运的航煤价差下跌0.10美元至每桶贴水0.50美元,创下一周低点.
一位在新加坡的交易员说:"全球范围内航煤需求仍旧低迷,但随着统一价格的下降,我们可能会看到一些航空公司的买兴,因此可能会纸货市场有一定的支撑."
贸易商表示,近期印度的现货招标的价差要低於此前的水平.
中东高硫柴油市场也走弱,Mangalore Refinery and Petrochemicals出售的1月船期现货柴油,要比12月的一艘船货低0.30-0.35美元左右.
1月柴油裂解价差上涨0.50美元至每桶18.43美元.
1月航煤裂解价差上涨0.53美元,报每桶19.07美元.
油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)
现货航煤/煤油 JET-SIN 119.40 119.80 119.60 120.95 -1.35 -1.12
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 120.14 120.54 120.34 121.77 -1.43 -1.17
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 121.05 121.45 121.25 122.68 -1.43 -1.17
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 121.50 121.90 121.70 123.13 -1.43 -1.16
12月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 119.51 121.50 -1.99 -1.64
1月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 118.78 120.90 -2.12 -1.75 (完)
--编译 王洋;审校 田建华
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。