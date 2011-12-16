〔国际油市〕航煤价差下跌,因需求低迷

路透新加坡12月16日电---亚航煤价差周五走弱,因全球航空运输放缓,导致航煤需求低迷.

从新加坡装运的航煤价差下跌0.10美元至每桶贴水0.50美元,创下一周低点.

一位在新加坡的交易员说:"全球范围内航煤需求仍旧低迷,但随着统一价格的下降,我们可能会看到一些航空公司的买兴,因此可能会纸货市场有一定的支撑."

贸易商表示,近期印度的现货招标的价差要低於此前的水平.

中东高硫柴油市场也走弱,Mangalore Refinery and Petrochemicals出售的1月船期现货柴油,要比12月的一艘船货低0.30-0.35美元左右.

1月柴油裂解价差上涨0.50美元至每桶18.43美元.

1月航煤裂解价差上涨0.53美元,报每桶19.07美元.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 119.40 119.80 119.60 120.95 -1.35 -1.12

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 120.14 120.54 120.34 121.77 -1.43 -1.17

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 121.05 121.45 121.25 122.68 -1.43 -1.17

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 121.50 121.90 121.70 123.13 -1.43 -1.16

12月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 119.51 121.50 -1.99 -1.64

1月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 118.78 120.90 -2.12 -1.75 (完)