〔马来西亚期市〕棕榈油期货从六周低位反弹,但欧债危机疑虑仍挥之不散

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透雅加达12月16日电---周五马来西亚棕榈油期货最高上涨1.4%,从上日所创的六周低位反弹,且追随其他市场涨势.不过交易商预计欧元区担忧将损及人气.
指标3月棕榈油合约收高0.4%,报每吨2,985马币(林吉特).盘中稍早,棕榈油价格一度上涨至3,015马币.
"周末回补现象."一吉隆坡交易员谈到近日上涨时说道,"另外地区股市攀升,且短期技术信号显示反弹迹象."
周四棕榈油合约价格触及六周低位2,971马币.本周合约价格下跌约3%.
中国豆油主力合约2012年9月豆油<0#DBY:>亦上涨.
布兰特原油期货周五受供应中断担忧推动,升穿104美元,因之前美国国会通过法案对伊朗实行制裁,限制了该国石油购买者的付款能力.[ID:nCN1290272](完)
--编译 田建华;审校 王洋
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。