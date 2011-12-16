版本:
中国
亚洲 | 2011年 12月 16日 星期五 19:28 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油期货从六周低位反弹,但欧债危机疑虑仍挥之不散

路透雅加达12月16日电---周五马来西亚棕榈油期货最高上涨1.4%,从上日所创的六周低位反弹,且追随其他市场涨势.不过交易商预计欧元区担忧将损及人气.

指标3月棕榈油合约收高0.4%,报每吨2,985马币(林吉特).盘中稍早,棕榈油价格一度上涨至3,015马币.

"周末回补现象."一吉隆坡交易员谈到近日上涨时说道,"另外地区股市攀升,且短期技术信号显示反弹迹象."

周四棕榈油合约价格触及六周低位2,971马币.本周合约价格下跌约3%.

中国豆油主力合约2012年9月豆油<0#DBY:>亦上涨.

布兰特原油期货周五受供应中断担忧推动,升穿104美元,因之前美国国会通过法案对伊朗实行制裁,限制了该国石油购买者的付款能力.[ID:nCN1290272](完)

--编译 田建华;审校 王洋

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐