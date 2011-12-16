〔伦敦美债〕公债价格小跌,但後市有望进一步走升

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透伦敦12月16日电---美国公债期货周五小跌,在近期上涨之後盘整,因收益率太低无法吸引需求.不过对於流动性好的安全美国公债的需求,料支撑债市.
近期由於对欧债危机担忧,加之年底投资者结清其它市场仓位将资金放入低风险的债市,使得美国公债受益.
Monument Securities策略师Marc Ostwald说:"明显有大量的需求,美国公债没有违约风险,使得价格受到支撑.不过另一方面,看看收益率...10年券的收益率在2%下方,没有太大的吸引力."
美债期货TYv1下跌2/32至130-21/32,指标10年期公债收益率US10YT=RR个上升2个基点,报1.932%.
法国兴业银行技术分析师表示,美债期货有望测试132稍下方的9月高位,此前周二的反弹证实了该合约处於上升通道,并指出阻力位在11月峰值附近131-08/32.
今日稍晚美国将公布通胀数据.市场预估为美国11月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.1%,较上年同期上涨3.5%.(完)
--编译 王洋;审校 田建华
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