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亚洲 | 2011年 12月 16日 星期五 20:20 BJT

〔国际油市〕石脑油裂解价差改善,受韩国需求持续提振

路透新加坡12月16日电---周五亚洲2月石脑油裂解价差贴水缩窄0.37美元至每桶7.29美元,为10月初以来最窄.

新加坡交易员称,韩国需求持续以及原油价格下跌,当前支撑市场.

"韩国当前为裂解装置买入石脑油,原油价格低亦是因素之一,"上述交易员表示.

印度Mangalore Refinery and Petrochemicals(MRPL)向伊藤忠商事售出一批1月18-20日的船货,价格较12月末装运的船货每吨高出21美元.

行业消息人士表示,印度巴拉特石油(BPCL.NS)当前标售明年第一季的21万吨石脑油.

日本公开规格1月下半月石脑油NAF-1H-TYO价格跌12.50美元,至每吨885.00美元.

石脑油1月上半月裂解价差涨5.72美元,报每吨105.15美元.(完)

--编译 田建华;审校 王洋

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