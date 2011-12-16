〔国际油市〕石脑油裂解价差改善,受韩国需求持续提振

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡12月16日电---周五亚洲2月石脑油裂解价差贴水缩窄0.37美元至每桶7.29美元,为10月初以来最窄.
新加坡交易员称,韩国需求持续以及原油价格下跌,当前支撑市场.
"韩国当前为裂解装置买入石脑油,原油价格低亦是因素之一,"上述交易员表示.
印度Mangalore Refinery and Petrochemicals(MRPL)向伊藤忠商事售出一批1月18-20日的船货,价格较12月末装运的船货每吨高出21美元.
行业消息人士表示,印度巴拉特石油(BPCL.NS)当前标售明年第一季的21万吨石脑油.
日本公开规格1月下半月石脑油NAF-1H-TYO价格跌12.50美元,至每吨885.00美元.
石脑油1月上半月裂解价差涨5.72美元,报每吨105.15美元.(完)
--编译 田建华;审校 王洋
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。