〔国际油市〕亚洲燃料油即期跨月价差跳涨逾每吨1美元

路透新加坡12月16日电---亚洲燃料油市场周五在1月点价月份的头一天飙升,新近成为现货的1月/2月跨月价差上涨逾1美元,每吨逆价差在9美元上方,市场交投活跃.

市场新近出现的涨势进一步向远月合约延伸,2月/3月合约也出现强劲买兴,提振跨月价差上涨逾1美元,使逆价差接近每吨逆价差5美元.

交易员认为上涨是由於点价兴趣回暖,并称1月点价月份的基本面仍未改变,仍逊於前两个月份.

"这是因为点价因素重新发挥作用,可能因为有市场人士延展了12月/1月仓位,也可能因为投资者建立新的投机性多仓,"一位驻新加坡的西方交易员表示.

"尽管今日市场上涨,但基本面并未改变.1月基本面仍然弱於前两个月份,当时点价热情把市场推高到疯狂的地步.我怀疑这个点价月份未必会重演."

1月裂解价差贴水缩窄1.37美元至3.93美元,为本月最高.2月合约走强1.26美元,较迪拜原油每桶贴水4.85美元.

180-cst燃料油下跌6.80美元至每桶643.75美元.380-cst燃料油下跌4.55美元至每桶629.30美元.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 643.50 644.00 643.75 650.55 -6.80 -1.05

现货380CST燃料油 FO380-SIN 629.00 629.30 629.15 633.70 -4.55 -0.72

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 652.00 654.00 653.00 651.00 2.00 0.31

380CST船用燃料油升水 23.00 24.70 23.85 17.30 6.55

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF9.50 10.00 9.75 10.63 -0.88 -8.24

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF9.00 9.75 9.38 7.35 2.03 27.55 (完)