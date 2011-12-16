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市场报道 | 2011年 12月 16日 星期五 22:49 BJT

〔美国热股〕RIM盘初大跌逾10%,此前多家券商下调其目标价

路透12月16日电---多家券商下调其对黑莓手机制造商--RESEARCH IN MOTION (RIM) RIMM.O RIM.TO的目标价,并质疑其是否能使公司状况好转,此前该公司再次推迟发布新系列智能手机.

周五盘初,RIM大跌10.7%,报13.5美元.(完)

--编译 许娜;审校 王洋

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美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

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