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市场报道 | 2011年 12月 16日 星期五 22:46 BJT

〔美国股市〕开高,受投资者风险偏好增强提振

路透纽约12月16日电---美国股市周五开高,因风险资产对投资者的吸引力增强,同时欧元上扬,欧元区主要公债收益率(殖利率)下降.

道琼工业指数.DJI升56.08点,或0.47%,报11,924.89点.标准普尔500指数.SPX升6.16点,或0.51%,报1,221.91点.Nasdaq综合股价指数.IXIC上涨15.83点,或0.62%,报2,556.84点.(完)

--编译 许娜;审校 王洋

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数....FTSE 德股DAX指数....GDAXI 法股CAC-40指数....FCHI

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