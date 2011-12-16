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市场报道 | 2011年 12月 16日 星期五 23:46 BJT

〔美国经济〕12月9日当周领先指标基本持稳,增长年率攀升--ECRI

路透纽约12月16日电---美国经济周期研究所(ECRI)周五称,衡量美国未来经济增速的一项指标最近一周基本持稳,增长年率攀升.

ECRI表示,美国12月9日止当周领先指标(WLI)微降至122.3,之前一周修正後为122.4,前值为122.5.

该指标的增长年率上升至负7.5%,之前一周为负7.7%.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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