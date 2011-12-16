〔中国金融〕中国政府机构发布RQFII试点办法,促进人民币离岸业务发展

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海12月16日电---中国证券监督管理委员会(SEC)周五公布一有助於促进人民币离岸业务发展的新计划.该计划将允许海外投资者投资中国大陆股票和债券,初期额度约为人民币200亿元.
证监会周五正式推出<<基金管理公司、证券公司人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法>>(RQFII).证监会称,该机制将允许境内基金管理公司和证券公司的香港子公司运用在香港市场筹得的人民币资金投资境内证券市场.
RQFII又被称作小合格境外机构投资者(QFII)机制,是中国副总理李克强8月出访香港时所公布一系列举措之一.
该办法规定,允许符合一定资格条件的基金管理公司、证券公司的香港子公司作为试点机构,运用其在港募集的人民币资金开展境内股票和债券投资业务,初期试点额度约为人民币200亿元.中国政府正力推人民币CNY=CFXS在跨国贸易中的使用.
中国证券监督委员会在网站上发布的声明中称,基金公司和证券机构可将不超过募集规模20%的资金投资於中国股票及股票类基金,不少於募集规模80%的资金投资於中国固定收益证券市场.
中国希望将香港打造成离岸人民币中心.
不过,持有人民币的海外机构只能将资金存放在银行中,或在香港购买有限数量的以人民币计价的债券,因人民币海外投资渠道不多.(完)
--编译 洪曦;审校 母红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。