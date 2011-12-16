〔中国金融〕中国政府机构发布RQFII试点办法,促进人民币离岸业务发展

路透上海12月16日电---中国证券监督管理委员会(SEC)周五公布一有助於促进人民币离岸业务发展的新计划.该计划将允许海外投资者投资中国大陆股票和债券,初期额度约为人民币200亿元.

证监会周五正式推出<<基金管理公司、证券公司人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法>>(RQFII).证监会称,该机制将允许境内基金管理公司和证券公司的香港子公司运用在香港市场筹得的人民币资金投资境内证券市场.

RQFII又被称作小合格境外机构投资者(QFII)机制,是中国副总理李克强8月出访香港时所公布一系列举措之一.

该办法规定,允许符合一定资格条件的基金管理公司、证券公司的香港子公司作为试点机构,运用其在港募集的人民币资金开展境内股票和债券投资业务,初期试点额度约为人民币200亿元.中国政府正力推人民币CNY=CFXS在跨国贸易中的使用.

中国证券监督委员会在网站上发布的声明中称,基金公司和证券机构可将不超过募集规模20%的资金投资於中国股票及股票类基金,不少於募集规模80%的资金投资於中国固定收益证券市场.

中国希望将香港打造成离岸人民币中心.

不过,持有人民币的海外机构只能将资金存放在银行中,或在香港购买有限数量的以人民币计价的债券,因人民币海外投资渠道不多.(完)