〔欧洲汇市〕英镑兑欧元持稳,但英国经济脆弱或限制英镑续涨

* 英镑兑欧元逼近10个月高位

* 欧元区人气低迷,但英国经济自身也有问题

* 英镑兑美元看来易受冲击,支撑位於1.5475/15美元

路透伦敦12月16日电---英镑兑欧元周五持稳於近10个月高位,因欧元区债务危机为欧元笼罩一层阴云,不过英国经济自身也很脆弱,这或许会限制英镑进一步上扬.

欧元区人气依然低迷,该区17个成员国中有15个的评级面临下调威胁,因上周召开的重要欧盟峰会未能给动荡的欧元区债市和缺乏现金的欧系银行提供多少喘息空间.

但是,英镑对风险意识十分敏感,这让其易受冲击,此前国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德称,全球经济前景黯淡,评级机构惠誉下调巴克莱等主要银行的评级.

"英国对金融业存在巨大曝险,临近年末,英镑或将追平欧元弱势,"摩根士丹利欧洲外汇策略部主管Ian Stannard称.

英镑兑欧元EURGBP=D4持稳,报0.8398英镑,周三曾涨至0.8372英镑的10个月高位.交易商称,0.8330英镑附近聚集大量来自企业的欧元买单.

由於欧元全线遭受卖压,欧元兑英镑本周已累计下挫约1.8%,自2011年初以来也已累计下跌约2%.

纽约梅陇银行分析师表示,进入2012年,欧元兑英镑或将经历一次周期性的区间突破,此前汇价交投于异常狭窄区间.

英镑兑美元GBP=D4日内小幅下跌,报1.5520美元,守在周三所及两个月低位1.5408美元之上,受中长期投资大户将锁定对冲仓位获利支撑.

技术性分析师强调,在上述低位附近存在强劲支撑,这与始於2010年低位的上行趋势相符,但据称前景负面,而且低於1.5746美元附近的55日移动均线切入位.

周四英国9月和10月零售销售数据被上修产生少许正面影响,但鉴於高通胀、政府削减支出和欧元区危机的影响,英国经济前景仍不明朗.

Stannard称,"英镑过去数日的反弹之势失去动能,我认为,如果英镑兑美元今日跌破1.5475美元,那麽将会加快下行",并强调下周将公布的英国央行政策委员会会议记录可能给英镑带来风险.

英国央行必须在2月前决定是否延长持续四个月的量化宽松举措,此前该央行在10月批准了这些举措.(完)

--编译 许娜;审校 母红

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