〔英国债市〕英债跟随德债上扬,但标售结果令表现落後于德债

路透伦敦12月16日电---英债期货周五跟随德债期货上扬,今天英国无重大消息公布.但成交量为正常水平的一半,且昨日英债标售需求疲弱,令其表现不及可比德债.

交易商称周四进行的五年期英债标售需求疲弱继续打压英债价格,但指出,在圣诞假期前市场流动性萎缩.

3月英债期货FLGH2收涨64个跳动点,报116.23,表现不及可比德债期货约30个跳动点.日内主要交易时段仅有58,000口合约成交.

德债和美国公债也攀升,投资者因持续担忧欧债危机而买入低风险公债.

西班牙和意大利公债午盘大涨,之前一日西班牙公债标售结果强劲,扶助改善对欧元区外围公债的人气.不过,标普的降级威胁仍令欧元区公债承压.

现货市场,10年期英债收益率回落1个基点,报2.05%,与可比德债收益率差扩阔至19个基点.收益率差盘初一度扩阔至22个基点,为11月底以来最阔.

下周英国债市的主要关注点是英国央行会议记录.

摩根士丹利策略师Anthony O'Brien称,"我们将寻找英国央行肯定将在明年1月或2月扩大量化宽松政策规模的所有迹象,这样央行才会在2月会议上扩大量化宽松政策规模."(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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