〔欧元债市〕西班牙公债因ECB担保品需求上涨,德债则因避险情绪收高

* ECB担保品需求推助西班牙公债上扬

* 投机客利用ECB低息贷款进行利差交易

* 市场仍关注评级调降威胁,德债上扬

路透伦敦12月16日电---西班牙公债周五上扬,受助于下周可用於获得欧洲央行(ECB)较低廉三年期贷款的担保品需求.

德国公债亦上涨,此前部分投资者选择安全、流动性好的资产,因对标准普尔将全面下调欧元区国家债信评级的担忧日益加重,甚至法国和德国也有可能丢掉最高评级.

西班牙公债<0#ESTSY=>全线跳涨10到20个基点,延续之前交易日的强劲涨势,此前该国最新的公债标售需求旺盛.

"西班牙公债上涨,受助於下周欧洲央行的(长期再融资操作/LTRO)--来自银行对公债的需求,因其能够将公债用於LTRO."Lloyds Bank策略师Achilleas Georgolopoulos称.

一位交易商称,银行寻求利差交易,即将来自欧洲央行的低价贷款重新投资到高收益的西班牙公债中,因此下周後者可能会进一步上扬,这一前景也刺激了短期投机活动.

"你买入回报率达到5%的资产,透过欧洲央行以仅1%的利率融资.所以基本上进行4%的利差交易,"德国商业银行策略师David Schnautz说.

西班牙五年期公债ES5YT=TWEB收益率一度跌至4.26%,日内下跌近半个百分点,之後涨势失去动能,直至收盘.10年期西班牙公债收益率最新报5.368%,下跌13个基点.

意大利公债日内亦上扬,但因投资者在周末前更趋谨慎而回吐涨幅.

标准普尔上周警告如果欧盟峰会令人失望,可能下调多个欧元区国家评级後,市场对此仍保持高度警惕.欧盟峰会未能解决市场短期关注的重点问题,令多数分析师预计标普可能将如约采取行动.

部分投资者因此躲入德债期货FGBLc1避险,後者上涨近一个大点,本周涨幅达到321个跳动点.该合约收高81个跳动点,报135.58,市场流动性减小放大了走势.(完)

--编译 洪曦;审校 利棣儿

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