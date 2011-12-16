〔欧洲金融〕各国不寻求民间参与救援的决议需言行一致--ECB欧菲尼德斯

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透弗罗伦萨12月16日电---欧洲央行(ECB)管理委员会委员欧菲尼德斯周五表示,欧洲领导人上周作出不再寻求民间部门参与分担欧洲主权债损失的决定是正面的,但需言行一致.
"上周的欧洲领导人会议决定,各国政府不再寻求民间部门(参与)."欧菲尼德斯在意大利的一研讨会上表示,并称此举是"非常正面的消息".
"不过,市场仍未被说服.有一种解读是言行不太一致.因为在宣布不寻求民间部门参与救助这一消息的同时,我们仍看到当局鼓励民间债权人自愿减计50%希腊债务."
"要重新恢复投资者的信心,就要说到做到."(完)
--编译 洪曦;审校 母红
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选