〔欧洲金融〕各国不寻求民间参与救援的决议需言行一致--ECB欧菲尼德斯

路透弗罗伦萨12月16日电---欧洲央行(ECB)管理委员会委员欧菲尼德斯周五表示,欧洲领导人上周作出不再寻求民间部门参与分担欧洲主权债损失的决定是正面的,但需言行一致.

"上周的欧洲领导人会议决定,各国政府不再寻求民间部门(参与)."欧菲尼德斯在意大利的一研讨会上表示,并称此举是"非常正面的消息".

"不过,市场仍未被说服.有一种解读是言行不太一致.因为在宣布不寻求民间部门参与救助这一消息的同时,我们仍看到当局鼓励民间债权人自愿减计50%希腊债务."