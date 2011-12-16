〔美国经济〕需要采取更为宽松的货币政策来降低失业率--埃文斯

在参加佛罗伦萨附近举行的会议间歇时,埃文斯对记者表示,只有在通胀率超过3%时,美国联邦储备理事会(美联储, FED)才需要重新考量类似政策.

他还表示,近期大部分美国经济数据可能"为高於趋势的成长增添了实质动能",对此他并不乐观.