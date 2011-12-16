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债券 | 2011年 12月 17日 星期六 03:38 BJT

〔美国经济〕需要采取更为宽松的货币政策来降低失业率--埃文斯

路透佛罗伦萨12月16日电---芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周五称,在美国失业率降至7%以下之前,需要进一步放宽货币政策.

在参加佛罗伦萨附近举行的会议间歇时,埃文斯对记者表示,只有在通胀率超过3%时,美国联邦储备理事会(美联储, FED)才需要重新考量类似政策.

他还表示,近期大部分美国经济数据可能"为高於趋势的成长增添了实质动能",对此他并不乐观.

"我们还需要好几年的时间.我认为经济甚至尚未接近(复苏)."埃文斯说.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

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