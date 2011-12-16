〔美国FED〕尚未考虑推出新一轮购债计划来提振经济--FED费希尔

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透奥斯汀12月16日电---美国联邦储备理事会(FED,美联储)的一名高级官员周五表示,美联储并未考虑推出新一轮购债计划来提振经济.
"美联储已实施两轮购买长期债券的计划,即所谓的量化宽松举措,但目前并未考虑采取第三轮量化宽松举措(QE3),"达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在奥斯汀商会发表演讲後回答有关提问时称.
"坦诚地说,我反对实施第二轮量化宽松举措(QE2),如果到时要讨论是否采取QE3,那麽我将坚决反对,但目前尚未讨论此问题,"费希尔称,"目前金融系统内存在大量流动性."费希尔今年曾两次投票反对进一步放松货币政策.(完)
--编译 许娜;审校 母红
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