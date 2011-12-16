〔欧洲股市〕录得11月底来最大单周跌幅,因担忧欧元区国家评等或被下调

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收跌0.5%

* RIM获利下跌,打压诺基亚股价

* 惠誉在股市收盘後发出对多个国家置於负面观察名单的警告

路透伦敦12月16日电---欧洲股市周五在震荡交投中收跌,因多个股票衍生合约到期,及对周末又有公司或国家主权信贷评等遭下调的担忧打压市场人气.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌0.5%,收报956.86点,接近其日内低位956.40,盘中高见968.58.

科技股跌幅最大,诺基亚NOK1V.HE劲挫3.7%,同业Research In Motion

RIM.TO周四公布获利大幅度减少,且Exane BNP Paribas发布的利空报告令人气受压.

收盘前投资者忧虑本周末可能有更多评级调降的消息,他们对股市稍早的升幅获利了结.

"市场人气今日非常脆弱,欧元区忧虑拖累市场,"IG Markets的分析师Chris Beauchamp表示,"本周末可能发生任何事,市场担忧可能有评级遭调降的消息."

欧洲市场收盘後,惠誉将比利时,西班牙,斯洛文尼亚,意大利,爱尔兰和塞浦路斯评级置于负面观察名单.惠誉称料将在2012年1月底之前完成评级检讨.惠誉称在12月9-10日的欧盟峰会後,发现全面欧债危机解决方案从"技术上和政治上"都是可望而不可及.[ID:nCN1291372]

惠誉确认法国的AAA评级,展望下修至负面,称法国的AAA评级因该国经济的富足和多样化而受到支撑.惠誉说,法国评级展望被调降至负面是因欧洲区危机引发的政府债务风险.[ID:nCN1291412]

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数录得11月底以来最大单周跌幅,本周收跌2.9%.

英国富时100指数.FTSE收跌0.25%,报5,387.34点;德国股市DAX指数.GDAXI收挫0.5%,报5,701.78点,法国CAC-40指数.FCHI回落0.88%,报2,972.30点.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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