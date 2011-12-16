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债券 | 2011年 12月 17日 星期六 03:42 BJT

〔美国政经〕众议院通过9,150亿美元支出议案,以避免政府周末停运

路透华盛顿12月16日电---共和党占多数席位的美国众议院周五通过9,150亿美元支出议案,以避免政府周末停运,并使联邦机构能够维持运营至2012年9月.

242名共和党众议院议员中,至少有70人投了反对票.

此项议案现已转至参议院以待表决.市场普遍预计,参院可能将在周六通过此案.之後将送交奥巴马总统签署成为法律.(完)

--编译 许娜;审校 母红

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