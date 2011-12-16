〔芝加哥期市〕大豆期货收高,市场愈发担心南美干燥天气

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥12月16日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收高,因市场日益担心部分南美作物种植地区乾旱将减少当地产量.
World Weather的Drew Lerner称,阿根廷气候过於干燥,未来一周气温有可能升高,高温将达到80到90华氏度.这将增加作物生长压力.预报称,下周稍晚将有部分降雨,但不足以缓解作物情况,情况料愈加严重.巴西多数地区情况尚可,除西南部过分干燥.
MDA EarthSat Weather称,过去一周以来,乾旱已在南美大部分地区蔓延.巴西南部和西部大多数地区,以及阿根廷中东部地区土壤缺乏湿度,这对玉米和大豆不利.
作物专家称,乾旱气候将减少巴西南部多省去年创下的大豆纪录单产,对相同地区的玉米单产影响则会更大.
Informa Economics预计2012年美国大豆播种面积将在7,460.8万吨,低於11月预估的7,610万吨.Informa还下调了大豆种植前景,因棉花种植区域增加.
1月大豆合约交投在所有移动均线以下.九天相对强弱指标为51.
CBOT-1月大豆合约SF2收涨18-1/4美分,报每蒲式耳11.30美元.
CBOT-1月豆油合约BOc1收升0.57美分,至每磅49.55美分.CBOT-1月豆粕合约SMc1收涨7.4美元,报每吨290.3美元.
今日CBOT大豆预估成交量为191,611口,豆油为101,333口,豆粕为73,939口.(完)
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--编译 洪曦;审校 利棣儿
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