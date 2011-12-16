〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收高,受南美天气忧虑支撑

路透芝加哥12月16日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收高,因人们愈发担忧南美部分作物种植区的干燥天气.

美国农业部(USDA)称,民间出口商报告,销售205,232吨美国玉米到日本,将於下一收割年度内交割.

World Weather的Drew Lerner称,阿根廷过於干燥,下周的气温还将升高,达华氏80-90度高温.这将加剧作物生长的压力.天气预报称下周稍晚将有些许降雨,但雨量并不足够,阿根廷的情况将继续恶化.除西南部过於干燥外,巴西大部分地区情况良好.

MDA EarthSat Weather表示,过去一周,干燥天气已在南美大幅扩散,巴西南部和西部的大部分地区,以及阿根廷中东部地区都将面对天气不够湿润的问题.这些问题给玉米和大豆的生长带来压力.

作物专家指出,干燥天气将令巴西最南州的大豆单产自去年的创纪录水准下降,而其对该区玉米单产的损害甚至更大.

Informa Economics预计,2012年美国玉米种植面积将达9,438.9万英亩,高於11月预估的9,400万英亩,且创1944年以来的最高水准.

3月玉米期货低於所有重要的移动均线.九日相对强弱指标为33.

CBOT-3月玉米合约CH2收涨4美分,报每蒲式耳5.83美元.

今日CBOT玉米预估成交量为115,933口.(完)