〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收高,追随玉米和大豆期货涨势

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥12月16日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高,受空头回补提振,以及玉米和大豆期货上扬的带动.
小麦期货涨势有限,因美国小麦出口放缓,全球小麦库存充裕,美国大平原的降雨和降雪使得2012年冬小麦收成前景改善.
西欧市场的小麦价格周五基本持平,因其它几个小麦出口国的作物前景改善限制了市场涨势.
一名农业气象学家周五称,周日晚,美国硬红冬小麦种植区将迎来大风暴,届时将出现大量降雨和降雪.
World Weather的Drew Lerner称,阿根廷过於干燥,下周的气温还将升高,达华氏80-90度高温.这将加剧作物生长的压力.天气预报称下周稍晚将有些许降雨,但雨量并不足够,阿根廷的情况将继续恶化.除西南部过於干燥外,巴西大部分地区情况良好.
Informa预计,2012年美国小麦种植面积将达5,706.5万英亩,高於11月预估的5,700万英亩.
3月小麦期货低於所有重要的移动均线.九日相对强弱指标为32.
CBOT-3月软红冬麦WH2收涨4-1/2美分,报每蒲式耳5.83-3/4美元.
CBOT小麦预估成交量为41,050口.(完)
--编译 许娜;审校 母红
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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