〔金属期市〕期铜收升,受意外的美国经济数据及技术买盘带动

* 美国11月消费者物价指数持平

* 上海铜库存增加9.4%

路透伦敦/纽约12月16日电---期铜周五上涨,因美元回落及美国经济数据良好,但对欧元区主权债务危机的不安情绪可能限制期铜下周升幅.

今年工业金属下跌,因欧洲问题阻碍经济成长,抑压银行给商品交易的借贷,并可能损及对新兴国家出口商品出的需求.

周五外围市场基调企稳,欧元兑美元止跌给金属提供一些支持.

美国政府数据显示美国通胀压力减弱,燃点了美联储可能推出更多政策刺激经济的预期.周四美国就业报告显示就业增长可能加速後,周五美国劳工部公布,11月消费者物价指数(CPI)较前月持平(路透调查预估为上涨0.1%)ID:nCN1290908]

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收报7,345美元,周四收报7,211美元.该合约在盘後扩大升幅,报7,363.50美元.

期铜本周下挫约6%,可能录得9月底来最大单周跌幅,且可能录得2008年全球信贷紧缩最严重时期以来首年下跌.

纽约商品期货交易所(COMEX)指标3月期铜HGH2跳涨6.40美分或1.96%,结算价报每磅3.3310美元,为本周首日上扬,且录得自11月30日最大单日升幅.该合约在盘後交易中上涨2.31%,报每磅3.3425美元.

周三期铜下挫5%後出现的借机买入也提振期铜周五上扬.

惠誉将比利时,西班牙,斯洛文尼亚,意大利,爱尔兰和塞浦路斯评级置于负面观察名单.惠誉称料将在2012年1月底之前完成评级检讨.惠誉称在12月9-10日的欧盟峰会後,发现全面欧债危机解决方案从"技术上和政治上"都是可望而不可及.[ID:nCN1291372]

惠誉确认法国的AAA评级,展望下修至负面,称法国的AAA评级因该国经济的富足和多样化而受到支撑.惠誉说,法国评级展望被调降至负面是因欧洲区危机引发的政府债务风险.[ID:nCN1291412]

期铜升幅可能受限,因Freeport McMoRan Copper & Gold Inc (FCX.N)的印尼铜矿结束劳资纠纷恢复生产.

上海期货交易所铜库存较上周上升9.4%,而LME铜库存减少825吨,至381,250吨,相当於全球约一周的消费量.

以下为1913GMT基本金属主力合约报价:

2010年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 333.30 6.70 +2.05 444.70 -25.05

LME期铝 2003.50 28.50 +1.44 2470.00 -18.89

LME期铜 7345.00 134.00 +1.86 9600.00 -23.49

LME期铅 1960.00 -15.00 -0.76 2550.00 -23.14

LME期镍 18550.00 655.00 +3.66 24750.00 -25.05

LME期锡 18750.00 150.00 +0.81 26900.00 -30.30

LME期锌 1868.00 23.50 +1.27 2454.00 -23.88

上海期铝 15835.00 190.00 +1.21 16840.00 -5.97

上海期铜 54300.00 1250.00 +2.36 71850.00 -24.43

上海期锌 14950.00 235.00 +1.60 19475.00 -23.23

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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