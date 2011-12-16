〔纽约期市〕阿拉比卡咖啡期货触及一年低位,期糖攀升

路透纽约/伦敦12月16日电---阿拉比卡咖啡期货周五跌至一年低位,为本周第四次,受累于来自中美洲的收割压力,可可期货收跌.

期糖因空头回补走坚,呈盘整走势.

"阿拉比卡咖啡豆的收割目前应以很快的速度在中美洲铺开.我认为,将有部分咖啡豆开始运往港口,"芝加哥Price Group的Jack Scoville称.

洲际交易所(ICE)-3月阿拉比卡咖啡期货KCc2收跌2.65美分,或1.2%,报每磅2.1510美元,为2010年12月10日以来次月合约的最低收位,受累于来自中美洲的收割压力.

交易商称,本周阿拉比卡咖啡的跌势主要受与欧债危机恶化引发的商品市场的普跌之势推动,以及由此导致的疲弱的技术形态.

伦敦3月罗布斯塔咖啡期货LRCc2小跌5美元,报每吨1,897美元,稍早触及1,890美元,此为11月底来次月合约的最低位.

ICE原糖期货因空头回补小幅上扬,之前3月合约跌至23美分之下并在该水平寻获部分支撑,但仍逼近之前的六个半月日内低位.

ICE-指标3月原糖期货SBc1收高0.33美分,报每磅23.08美分.该合约周四曾跌至22.62美分,为近月合约自6月2日以来最低.

伦敦3月白糖期货LSUc1收涨3.40美元,或0.6%,报每吨599.70美元.

可可期货连续第三日收跌,之前一度从本周稍早触及的三年低位大幅反弹.

洲际交易所(ICE)-5月可可期货CCK2劲挫51美元,或2.3%,收报每吨2,121美元.伦敦5月可可期货LCCc2逆转升势收低25英镑或1.8%,报每吨1,387英镑.(完)