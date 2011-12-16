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市场报道 | 2011年 12月 17日 星期六 05:19 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数微跌0.02%,Nasdaq指数收升0.56%

路透纽约12月16日电---美国股市周五标普500和Nasdaq指数小幅收涨,道指微跌,三大指数回吐稍早涨幅,经济数据直指美国经济前景改善和欧债危机将继续拖累全球主要经济体的担忧交替发挥作用,令市场走势摇摆不定.

根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI微跌2.42点,或0.02%,至11,866.39点;标准普尔500指数.SPX收升3.91点,或0.32%,至1,219.66点.Nasdaq指数.IXIC收涨14.32点,或0.56%,至2,555.33点.

本周,道指收跌2.7%,标普500指数收挫2.9%,Nasdaq指数回落3.5%.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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