〔全球金市〕金价上扬,但本周仍可能创下近三个月来最大单周跌幅

* 融资压力打压金价

* 金价本周或将收跌7%

* 工业衰退忧虑或将损及铂金和钯金

路透纽约/纽约12月16日电---金价周五上扬,受美元走软和空头回补的支撑,但金价本周仍可能创下近三个月来最大单周跌幅.过去四个交易日,金价曾大幅回落.

现货金XAU=自昨日所及每盎司1,560.36美元的两个半月低位上涨,2008GMT报每盎司1,594.80美元,此前曾一度上涨1.96%,至每盎司1,600.49美元高位.

美国期金GCG2收涨逾1%,报每盎司1,597.90美元.

美元指数.DXY小幅下挫提振金价.

但是,金价本周仍可能收跌7%,为9月底以来最大单周降幅.此外,金价也仍易受不断恶化的欧元区债务危机和不断加剧的融资压力冲击.

"金价本周下挫,但今日略微反弹,因投资者将此视为良好的买入时机,但金价仍易受冲击,"法国农业信贷集团分析师Robin Bhar称.

"我预计,金价将继续承压,因融资压力令流动性需求增强,而黄金被视为将遭清算的资产之一."

过去数月,现金需求盖过了黄金作为传统避险资产的魅力,或令金价自2008年9月底全球信贷紧缩最严重时期以来首次单季收跌.

金价受到美国就业数据好於预估的支撑,周四公布的该数据表明疲弱的经济正逐步改善.

金价还从西班牙周四公债标售需求稳固中受益,良好的标售结果有助於缓解人们对该国或将成为下一个在欧元区债务危机中倒下国家的担忧.

欲浏览金价200日移动均线相关图表,请点击:(link.reuters.com/fux55s)

**融资压力**

金价能从央行大印钞票或降息,以及基金经理多元化资产中受益.

其它贵金属方面,现货银XAG=一度上涨2.68%,至每盎司29.97美元高位,之後回落至每盎司29.52美元.

现货铂金(白金)XPT=一度高见每盎司1,436.25美元,之後回落至每盎司1,414.25美元,但仍高於周四收位每盎司1,404美元.

现货钯金XPD=一度跳升至每盎司632.52美元日高,之後在每盎司620.50美元附近持稳.(完)

--编译 许娜;审校 利棣儿

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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=