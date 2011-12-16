〔美国股市〕ADR多数下跌,受欧元区国家债信评等调降威胁拖累

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透纽约12月16日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周五多数下跌,由於多国主权债信评级受到威胁,投资者对於欧元区债务危机的担忧挥之不去.
惠誉称正在检视是否调降欧元区六国债信评级,其中包括意大利、比利时和西班牙,并警告称有可能下调法国评等,此前惠誉将法国债信评级展望下调至负面.
惠誉表示,欧元区债务危机的全面解决方案"从技术上和政治上都是可望而不可及."
欧洲企业ADR指数.BKEUR跌0.41%,至107.84点.纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR跌0.24%至116.02点.
泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌0.5%,收报956.86点.
ADR市场跌幅最高的个股中,瑞银集团(UBS.N)下跌1.55%,报11.45美元.
诺基亚(NOK.N)重挫3.70%,报4.68美元,此前其竞争对手Research In MotionRIM.TO公布获利大幅下挫.
亚洲企业ADR指数.BKAS微跌0.13%至111.44点,此前日本丰田汽车(TM.N)跌2.55%,报63.70美元.
拉丁美洲ADR指数.BKLA上涨0.37%至323.52点.(完)
--编译 洪曦;审校 利棣儿
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。