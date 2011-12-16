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市场报道 | 2011年 12月 17日 星期六 06:35 BJT

〔纽约期市〕ICE期棉持平,之前两天交投震荡

路透纽约12月16日电---美国期棉周五收平,此前两天走势震荡,因在棉花基本面疲弱之际,投资人对外围市场走势作反应.

洲际交易所(ICE)指标3月期棉CTH2收报每磅86.29美分,和周四收盘持平.

上日该合约攀升1.3%,周三下挫2.5%,触及现货连续图表自2010年8月中来的最低位.

"本周棉花价格大幅波动,人们对其他商品市场和全球经济作反应,棉花基本面值得留意的因素不多,"一交易商说.

美国农业部公布最新的月度供需报告,预计全球棉花消费量为1.1134亿包,产量为1.2342亿包,远超过消费量.该报告未能扶助棉花的基本面.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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