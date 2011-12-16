〔加拿大股市〕结束四日跌势收涨,受能源和矿业股上扬带动

路透多伦多12月16日电---加拿大股市周五在能源和矿业股带动下收涨,录得本月最大单日涨幅,美国乐观的经济数据以及部分欧元区国家增加国际货币基金组织(IMF)借贷能力的行动缓和投资者不安.

今日市场结束了连续四日的跌势上扬,但仍录得11月以来最大单周跌幅,因对欧洲危机影响的担忧拖累商品价格重挫,进而导致商品股走低.