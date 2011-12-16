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市场报道 | 2011年 12月 17日 星期六 07:08 BJT

〔加拿大股市〕结束四日跌势收涨,受能源和矿业股上扬带动

路透多伦多12月16日电---加拿大股市周五在能源和矿业股带动下收涨,录得本月最大单日涨幅,美国乐观的经济数据以及部分欧元区国家增加国际货币基金组织(IMF)借贷能力的行动缓和投资者不安.

今日市场结束了连续四日的跌势上扬,但仍录得11月以来最大单周跌幅,因对欧洲危机影响的担忧拖累商品价格重挫,进而导致商品股走低.

油气股领涨,攀升逾2%,尽管布兰特原油期价走低.

金矿股受现货金从两个半月低位反弹提振上扬.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高130.96点,或1.1%,报11,635.38点,本周仍下跌逾3%.

10大类股中六类收涨.信息技术类股跌幅最大,受Research In Motion RIM.TO RIMM.O重挫逾11%拖累,因数家券商调降该股目标价.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

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美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

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