〔加拿大股市〕结束四日跌势收涨,受能源和矿业股上扬带动

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透多伦多12月16日电---加拿大股市周五在能源和矿业股带动下收涨,录得本月最大单日涨幅,美国乐观的经济数据以及部分欧元区国家增加国际货币基金组织(IMF)借贷能力的行动缓和投资者不安.
今日市场结束了连续四日的跌势上扬,但仍录得11月以来最大单周跌幅,因对欧洲危机影响的担忧拖累商品价格重挫,进而导致商品股走低.
油气股领涨,攀升逾2%,尽管布兰特原油期价走低.
金矿股受现货金从两个半月低位反弹提振上扬.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高130.96点,或1.1%,报11,635.38点,本周仍下跌逾3%.
10大类股中六类收涨.信息技术类股跌幅最大,受Research In Motion RIM.TO RIMM.O重挫逾11%拖累,因数家券商调降该股目标价.(完)
--编译 母红;审校 利棣儿
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路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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