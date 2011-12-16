〔国际油市〕NYMEX原油收低,因担忧欧洲债务危机

路透纽约12月16日电---美国原油期货周五连跌三天,从早盘升势中回落,因担忧欧洲债务危机,及油价跌穿关键技术支持位後引发进一步卖盘.

惠誉将比利时,西班牙,斯洛文尼亚,意大利,爱尔兰和塞浦路斯评级置于负面观察名单.惠誉称料将在2012年1月底之前完成评级检讨.惠誉称在12月9-10日的欧盟峰会後,发现全面欧债危机解决方案从"技术上和政治上"都是可望而不可及.[ID:nCN1291372]

惠誉确认法国的AAA评级,展望下修至负面,称法国的AAA评级因该国经济的富足和多样化而受到支撑.惠誉说,法国评级展望被调降至负面是因欧洲区危机引发的政府债务风险.[ID:nCN1291412]

交易商说,接近午盘,近月1月合约CLF2跌穿其300天移动均线切入位93.20美元,引发进一步卖盘.他们补充说,尾盘一些在周末来临前的空头回补限制了油价跌幅.

纽约商业期货交易所(NYMEX)1月原油期货CLF2跌0.34美元或0.36%,结算价报每桶93.53美元,盘中交投区间为92.52-94.79美元,前者为11月7日来最低.

本周NYMEX近月合约下跌5.88美元,或5.9%,录得截止9月23日当周来最大单周跌幅,当时下跌8.11美元或9.2%.

ICE-2月布兰特原油期货LCOG2结算价报103.35美元,下滑0.25美元,或0.24%.本周该合约下跌5.27美元,或4.85%,近月合约录得截止11月18日当周来最大单周跌幅,当时跌6.60美元或5.8%.

布兰特原油较美国原油溢价尾盘收窄至9.60美元,周四为11.22美元.

NYMEX-1月RBOB汽油期货RBF2结算价报每加仑2.4870美元,下跌0.07美分,或0.03%.本周跌10.91美分或4.20%,连跌两周.

NYMEX-1月取暖油期货HOF2收报2.8005美元,下滑2.20美分或0.78%.本周该合约下跌11.20美分,或3.85%,连跌第二周.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

1月原油 93.53 -0.34 -0.4% 92.52 94.79 191,704 273,761

2月原油 93.75 -0.32 -0.3% 92.70 94.97 121,356 120,784

1月RBOB汽油 2.4870 -0.0007 0.0% 2.4732 2.5274 29,763 35,872

2月RBOB汽油 2.4949 -0.0012 -0.1% 2.4795 2.5341 28,582 24,165

1月取暖油 2.8005 -0.0220 -0.8% 2.7975 2.8508 44,993 61,555

2月取暖油 2.8106 -0.0214 -0.8% 2.8070 2.8599 41,012 40,125

ICE合约

1月布兰特 103.35 -0.25 -0.2% 102.46 104.56 132,716 14,325

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 478,041 564,037 635,569 1,333,796 14,252

汽油 96,325 -- 128,237 274,100 2,503

取暖油 149,595 161,171 141,960 279,724 513 (完)