〔加拿大汇市〕加元兑美元下跌,因担忧欧元区国家评等遭下调

路透多伦多12月16日电---加元兑美元周五下跌,因对经济实力较弱的欧元区国家评等或被下调的忧虑打压风险意愿.

周末前金融市场交投普遍清淡.盘中交投震荡,诸如加元等被高风险资产回吐多数最初的升幅.

周五全球股市涨跌互见,且美国原油期货连跌三天,增加受大宗商品推动的加元的压力,使加元成为日内表现最差的主要货币.

加元兑美元CAD=D4在北美市场收报1.0370加元,或0.9643美元,略低周四收盘的1.0357加元,或0.9655美元.本周加元下跌1.8%.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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