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亚洲 | 2011年 12月 26日 星期一 09:39 BJT

《中国待发行主板新股一览表》--12月26日

路透北京12月26日电---以下为已通过中国证监会发行审核委员会批准,待在沪市主板发行的新股一览表:

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  审核通过日期     公司名称        发行量(万股)    募集资金拟使用量(万元)      保荐人
  *12月23日        环旭电子               10,680              52,323           长城证券
  *12月21日        怡球资源         不超过10,500              74,583         华泰联合证券
  *12月21日        东风印刷                5,600              77,009           国信证券
   12月16日        百隆东方         不超过15,000             106,229           中信证券
   12月 9日        吉视传媒         不超过28,000             220,000           中信证券
   11月25日        乔丹体育               11,250             106,424           中银国际
   11月 9日        江南嘉捷                5,600              34,548           华泰证券 
   10月24日        西部证券        不超过 20,000                   ~           招商证券
    9月28日       中国交通建设     不超过350,000           2,000,000           中银国际
                                                                               国泰君安
                                                                               中信证券
    9月23日        奥康股份        不超过  8,100             102,236           国信证券
    8月29日        陕煤股份        不超过200,000           1,725,100           中金公司
                                                                               中银国际                                                   
    7月25日        隆基股份                7,500             137,032           国信证券
                           
  注:1. 本表新股包括通过发审委批准,尚未刊登招股意向书.
     2. *代表新增内容.(完)

  欲浏览中国已公布新股发行上市日程表,请点选[ISU/CN]

  --整理 康熙泽; 审校 张喜良

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