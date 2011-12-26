《中国股市盘前看点》--12月26日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

**宏观经济和政策面**

--中国财政部明确明年结构性减税路线图.财政部部长谢旭人称,明年将扩大营业税改征增值税改革试点,且稳步推进房产税改革试点等.[nCN1305656]

--中国人民银行称,中国与日本领导人已同意加强两国金融市场合作,鼓励两国之间的金融交易,其中包括支持日本企业在东京和其他海外市场发行人民币债券,支持发展人民币与日圆的直接交易市场,而日本当局投资中国政府债券的有关申请程序正在进行中.[nCN1305536]

--国家信息中心首席经济学家范剑平称,明年经济工作更重要的是"稳"中求"进"的"进".预计2012年中国国内生产总值(GDP)同比增长8.7%,GDP可能会出现前低後高的走势,明年一季度经济增速会相对较低,因此利空因素在明年一季度会更加集中.[nCN1305728]

**重点行业和公司**

--住房和城乡建设部部长姜伟新称,明年新开工建设保障性住房和棚户区改造住房700万套以上,基本建成500万套以上,竣工量要高於今年.[nCN1304734]

--中国建筑(601668.SS)周一公告称,公司近期获得多个建筑施工项目,合同总金额为351.1亿元人民币,相当於公司去年营收的9.5%.[nCN1305648]

--北京市明年将适度上调限价房价格,以减少以限价房来投资牟利的空间.同时,北京将出台经济适用住房回购政策,其後签订购房合同的经适房只能由政府回购.[nCN1305724]

**海外动向**

--美国股市上周五收涨,标普500指数年内转至平盘上方,且在过去四周中第三周收涨,在一系列意外强劲的经济数据公布後,股市延展涨势.道琼工业指数收涨124.35点,或1.02%,至12,294.00点;标准普尔500指数收升11.33点,或0.9%,至1,265.33点[.NCN]

**关键点位**

--沪综指.SSEC上周创下的低点2,149点或有支撑.(完)

--整理 林琦; 审校 张喜良

中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN]

香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN]

美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN]

台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN]

香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN]

中国新闻 [CN-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN]

香港新闻 [HK-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN]

台湾新闻 [TW-CMN] 香港个股业绩 [HK-RES-CMN]

中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 中国融资融券报导 [.SSCN]

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