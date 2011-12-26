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市场报道 | 2011年 12月 26日 星期一 08:03 BJT

(重发)****欧洲经济指标预测--12月26日-1月2日****

(重发以调整格式)

路透12月26日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------12月26日当周----------------------------------

12月26日(一)

无重要经济数据公布.

12月27日(二)

无重要经济数据公布.

12月28日(三)

1030 瑞士KOF领先指标 12月 0.28 0.35

12月29日(四)

0000 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月初值 +0.8% 持平

(较上年同期) +2.2% +2.4%

消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.8% 持平

(较上年同期) +2.5% +2.8%

0830 意大利企业信心指数 12月 93.6 94.4

0900 欧元区M3货供额三个月移动平均(较上年同期) 11月 -- +2.8%

M3贷供额(较上年同期) +2.5% +2.6%

民间贷款(较上年同期) +2.6% +2.7%

12月30日(五)

0700 英国Nationwide房价指数(较前月) 12月 +0.1% +0.4%

(较上年同期) +1.5% +1.6%

0900 意大利PPI(较前月) 11月 +0.1% -0.1%

(较上年同期) +4.3% +4.5%

--------------------------------1月2日当周----------------------------------

1月2日-6日

0800 英国Halifax房价指数 12月 +0.2% -0.9%

三个月Halifax房价指数 12月 -0.9% -1.0%

1月2日(一)

0843 意大利Markit制造业采购经理人指数(PMI) 12月 43.8 44.0

0848 法国Markit制造业PMI 12月终值 48.7 48.7

0853 德国制造业PMI 12月 48.1 48.1

0858 欧元区Markit制造业PMI 12月 46.9 46.9(完)

--编译 王翔琼;审校 张涛

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