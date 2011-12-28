(重温稿)《台湾利率预测》央行年底料维持利率不变,观望国际景气变化

* 事件:中央银行第四季全体理监事会议

* 公布时间: 29日(周四)下午5点左右

路透调查:

根据路透访查17家金融机构,其中15家金融机构认为台湾央行12月底利率将维持不变,是自9月起第二度维持重贴现率在1.875%的水位.

不过,随着欧债危机恐有恶化扩散迹象,央行也对欧债问题提出警告.[ID:nCT0490387]本次调查中有二家金融机构,认为央行在下周四将会降息半码(0.12个百分点),以刺激经济成长.

台湾官方预测机构--主计处在11月底时已是连续多次下修今年和明年的经济成长,其中今年全年GDP及CPI成长率预估值也同步下修为4.51%和1.37%,原先估值为4.56%及1.51%.<TW/GDPCN>

亚洲各国央行动态方面,韩国央行12月8日宣布一如预期连续第六个月维持利率不变,以应对通胀持续和欧元区债务危机扩散风险的共同影响.[ID:nCN1267360] (全球央行最新指标利率一览[ID:nCN1301998])

而中国人行虽对利率没有调整,但从12月5日起已下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点至21%,是近三年以来首次下调存转.此前为控制通胀,中国央行去年以来已连续12次上调存准率,使大型金融机构存准率一度达到21.5%的历史高位.[ID:nCN1253240]

欧洲方面,意大利参议院继众议院後通过对政府的信任投票,紧急撙节措施最终获得批准.至於匈牙利将与EU和IMF在1月上半月展开救助谈判,政府关注防范性信用额度.

观察重点:

--台湾财政部12月初公布,11月出口金额较上年同期成长1.3%,远低於市场预估的7.6%,且为2009年10月以来最差表现,对欧美及中国出口均转为衰退.[TW/TRDCN]

--台湾11月外销订单较上年同期成长2.54%,略高於市场预估,但料放缓趋势难改.[ID:nCT0489269]

市场反应:

--在台币利率交换市场(IRS)中,一年期利率交换掉期TWDQM3TC1Y=成交水位目前在0.80/0.82%,自12月初的0.84/0.85%的水位向下走低.

--台债方面,五年期公债100/6A00106=TWO期今日未成交,上日收於1.0061%.

以下为各金融机构对於本次台湾央行利率决策预估:

金融机构 调整幅度(基点) 重贴现率(%)

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元大投顾 -12.5 1.75

汇丰集团 -12.5 1.75

花旗集团 0 1.875

渣打 0 1.875

元富投顾 0 1.875

穆迪(Moody's) 0 1.875

永丰金 0 1.875

4cast 0 1.875

RBS 0 1.875

CA-CIB 0 1.875

中信银 0 1.875

兆丰投顾 0 1.875

台新投顾 0 1.875

凯基投顾 0 1.875

富邦投顾 0 1.875

澳新银行 0 1.875

大华投顾 0 1.875

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中值 0 1.875

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