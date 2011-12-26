(重温稿)《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的12月19日-12月23日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元CNY=CFXS当周宽幅震荡.前期大型商业银行施以援手向市场注入美元流动 性,隐含央行汇市维稳意图,人民币贬值预期快速弱化;但鉴於明年外需不济,以及经济增速下 滑风险较大,人民币升值预期亦相对偏弱,汇价缺乏突破动力而陷入持续盘整,预计近期还将 延续震荡走势.[CNY/CN-PMF] 公开市场操作: --中国人民银行公开市场当周继续"被动"净回笼100亿元人民币,至此已连续四周累计回收资 金2,080亿.不过,为缓解年底悄然趋紧的资金面,三个月央票重回地量发行水平,正回购操作亦 暂停,显示央行动态调整以保证市场流动性平稳. 分析人士并表示,外汇占款连续两个月出现负增长,进一步激发存款准备金率下调预期.机构 普遍认为,存准率的下调势在必行,甚至不排除明年首季"一月一调"的可能性,而年底前宣布下 调的概率也在上升.[CN/MMTCN] 债市: --银行间债市当周收益率窄幅整理,短期利率债受资金面趋紧影响稍有上翘,但幅度有限,中 长端利率品种则保持平稳,受山东海龙评级再被调降的冲击,信用债表现分化则更为严重,低 评级品种继续低迷,AA+级信用债亦受波及,乏人问津;年底前最後一周,机构交易热情料继续 下降,只要政策保持稳定,市场料难破盘整格局.[CN/CN] --票据市场转贴利率当周小幅波动.年末逐渐临近,除了个别银行因调整信贷规模,还在市场交 易票据外,大部分银行已经暂停票据业务,出票方和收票方的交易意愿均相对低迷,令票据市场 成交日趋清淡,考虑到下周已是年末,预计票据市场还将维持清淡市况,而转贴利率也将继续盘 整.[CN/CPCN] 股市: --沪综指.SSEC当周累计收跌0.9%,为连续第七周下跌.分析人士指出,由於元旦前市场成交 持续低迷,故短线持续反弹的空间和力度都相对较弱.预计下周大盘将继续维持震荡格局,并在 当前点位上下约50-60点波动.[.SSCN] 期市: --沪铜价格当周反弹,美国当周初请失业金人数创下2008年4月中旬以来的最低;汤森路透/密 西根大学美国12月消费者信心指数终值升至六个月来最高水平.乐观经济数据展现出的美国经 济成长前景和金属需求增长的期望,美元走软亦扶助期铜走高.沪铜主要合约SCFc3周五收报 55,850元,较上周五大跌1,550元.[MET/LCN] 黄金: --国内黄金价格从近五个月低位处小幅回升,得益於美元走软以及美德两国经济数据提振市场 信心,不过欧债疑虑不散仍抑制金价表现.国内主要现货金品种XAU9995=SGEX周五尾盘报 330.20元人民币,全周小涨1元;期金主要合约SHAUM2收报330.92元,亦涨2.22元.(完) --整理 冉莹/曲伟治/边竞/周晓峰; 审校 乔艳红