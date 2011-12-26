〔中国企业〕华电集团明年煤炭产量有望大增至3,670万吨--公司人士

路透北京12月26日电---中国主要发电集团--中国华电集团公司一位内部人士周一表示,预计该集团2012年控制的煤炭产量有望达到3,670万吨,较今年预计的2,000万吨增逾八成.

该内部人士在电话中对路透表示,鉴於并购上的不确定因素,3,670万吨是保守估计.如果顺利的话,明年实现4,000万吨的煤炭产量也有可能.

他还提到,华电集团希望到2015年时,控制的煤炭产量能够达到6,000-7,000万吨.

华电旗下的内蒙古蒙泰不连沟煤矿是中国电力企业自主开发建设的第一座千万吨级特大型煤矿,该矿本月19日实现原煤产量突破1,000万吨.

"煤电一体化"正成为中国发电企业改善亏损面最直接的自救选择.华能、中电投等大型发电企业纷纷发力拓展上游的煤炭市场,以期降低煤电成本.

中国"计划电,市场煤"的矛盾下,迫于发电企业大面积亏损後要求提价的压力,中国政府宣布12月起上调电价,同时对电煤实行临时价格干预.[ID:nCN1253054]

中国是世界上最大的煤炭生产国和消费国,目前80%的发电量来自火电.

华电集团是华电国际(1071.HK)(600027.SS)的控股股东.(完)