(重温稿)〔路透调查〕台湾10年增额券100/9R得标利率料落在1.275-1.300%

* 标售时间:下周一(12月26日),金额预定350亿台币

* 得标利率料在1.275-1.300%

* 空单量多且补券需求在,得标利率不致走高

路透台北12月23日电---路透调查显示,台湾下周一将标售的10年增额券100/9RA00109R=TWO,在发行前交易殖利率已自低档弹升,将吸引有补券需求买盘投标带动下,预料得标利率将在1.275-1.300%.

交易商指出,100/9R的筹码为350亿台币,但截至昨日为止的未平仓量就超过130亿,可供实质买盘分食的量仅约六成左右,因此得标利率飘高的机率不大.

"券商想将殖利率打高,但上方也有实质买盘等着接."一外商银行交易员称.

一大型金融机构交易主管认为,100/9R发行前交易殖利率已自低档反弹逾4个基点,快接近同期券100/9的得标利率1.288%."我们多少会拿一些."

另一大型政府银行交易主管也说,债市处於多头行情,因此价格较票面呈现溢价是合理状况,并不看空100/9R的标售结果.

不过有证券交易员认为,明年发债计画内容对市场略为偏空,且今日182天期国库券得标利率走高,预料周一将会对债市造成打击,殖利率不排除有进一步走高的可能.

央行今日代财政部标售的182天期国库券,罕见地不足额发行.预定发行300亿台币,但仅发行212亿,决标贴现率为0.85%.[ID:nCT0490497]

财政部今日公布明年度发债计画.明年第一季将发行1,850亿台币甲类公债,若加计3月发行的20年乙类公债,合计发行量将达2,250亿台币.今年第一季发行量则为1,850亿.[ID:nCT0490705]

央行将在下周一代财政部标售100/9R,金额350亿台币,预计中午宣布结果.周五100/9R发行前交易(when-issued)殖利率收升1.05个基点,报1.2840%,该券在发行前交易期间的高点落在1.2843%,低点则为1.2390%.

9月底标售的10年期公债100/9,当时得标利率为1.288%,此期券银行业持有比重为34.71%,证券业则为52.00%,保险业为2.29%.[ID:nCT0477097]

以下为交易商对100/9R期公债得标利率的预估区间:

金融机构 最低(%) 最高(%)

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元富证券 1.28 1.33

凯基证券 1.28 1.30

群益证券 1.27 1.29

大型政府银行 1.23 1.26

中国信托 1.28 1.30

台北富邦银行 1.26 1.31

大型金融机构 1.26 1.29

外商银行 1.28 1.31

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中值 1.275 1.30 (完)

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